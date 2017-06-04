Теракт в Лондоне: сведений о пострадавших латвийцах нет

Министерство иностранных дел Латвии не располагает информацией о том, что в результате произошедших в центре Лондона терактов пострадали латвийцы, сообщили агентству ЛЕТА в консульском отделе МИД.

МИД продолжает следить за актуальной информацией, чтобы убедиться в том, что никто из латвийцев не пострадал в терактах.

Всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в терактах или которым нужна помощь, МИД призывает звонить в консульский отдел по круглосуточному номеру для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11 или по телефону в Великобритании +44 77 70 613 540.























Aizvērt В Лондоне фургон сбил прохожих AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix







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Вечером в субботу на одном из лондонских мостов в толпу въехал микроавтобус, а затем из него выскочили три человека с ножами и напали на прохожих в районе рынка Боро-маркет. В результате терактов погибли шесть человек, еще около 30 ранены. Всех нападавших полиция застрелила.

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