Теракт в Лондоне: сведений о пострадавших латвийцах нет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство иностранных дел Латвии не располагает информацией о том, что в результате произошедших в центре Лондона терактов пострадали латвийцы, сообщили агентству ЛЕТА в консульском отделе МИД.

МИД продолжает следить за актуальной информацией, чтобы убедиться в том, что никто из латвийцев не пострадал в терактах.

Всех, кто располагает информацией о людях, которые могли пострадать в терактах или которым нужна помощь, МИД призывает звонить в консульский отдел по круглосуточному номеру для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11 или по телефону в Великобритании +44 77 70 613 540.

В Лондоне фургон сбил прохожих

Фото: В Лондоне фургон сбил прохожих0

Реклама

Вечером в субботу на одном из лондонских мостов в толпу въехал микроавтобус, а затем из него выскочили три человека с ножами и напали на прохожих в районе рынка Боро-маркет. В результате терактов погибли шесть человек, еще около 30 ранены. Всех нападавших полиция застрелила.

Еще по этой теме
Очередной теракт в Лондоне; известно о жертвах

Очередной теракт в Лондоне; известно о жертвах

Жертвами терактов в Лондоне стали шесть человек

Жертвами терактов в Лондоне стали шесть человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова Wo&Men

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова

WikiLeaks опубликовала материалы о созданном в ЦРУ вирусе «Панде Hi-Tech

WikiLeaks опубликовала материалы о созданном в ЦРУ вирусе «Панде

Российские звезды в долгу перед Юрмалой? Showbiz

Российские звезды в долгу перед Юрмалой?

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни Showbiz

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 