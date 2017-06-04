Трамп задумался о введении запрета на въезд в США

 

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Когда начали появляться сообщения о новом теракте в Лондоне, президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам необходим запрет на въезд в страну.

«Мы должны быть умными, внимательными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности», - заявил он.

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Напомним, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих и продолжил движение в район Боро-маркет, где произошли нападения с ножом.

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 нападавших.

Ранее Администрация президента США ужесточила правила проверки для выдачи виз. Так, утверждена новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов. Например, предлагают указать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.

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