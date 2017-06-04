Трамп задумался о введении запрета на въезд в США

Когда начали появляться сообщения о новом теракте в Лондоне, президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам необходим запрет на въезд в страну.

«Мы должны быть умными, внимательными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности», - заявил он.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2017 г.

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Напомним, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих и продолжил движение в район Боро-маркет, где произошли нападения с ножом.

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 нападавших.

Ранее Администрация президента США ужесточила правила проверки для выдачи виз. Так, утверждена новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов. Например, предлагают указать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.

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