Очевидец теракта в Лондоне: безопасного места не было

Очевидцы рассказали, что происходило сегодня ночью в центре Лондона во время нападения террористов. Многие люди во время атаки гуляли на улице или следили за финалом Лиги чемпионов по футболу, пишет Postimees.
Журналист издания The Guardian в момент нападения находился в ресторане, который находился под мостом: «Мы сидели под зонтами прямо под мостом, когда сверху упал мусор. Грузовик врезался в мост. Мы встали и все стали разбегаться. Один мужчина истекал кровью, но я не знаю, каким образом он получил ранения. Мы побежали в ресторан, чтобы найти безопасное место, но его не было».
Выйдя на улицу, он увидел еще одну жертву: «Мы увидели женщину, которая была вся в крови, примерно в 20 метрах от моста. Я видел, что она лежит на земле. Один мужчина крикнул что-то, после чего все с криками стали убегать от него».
Натали и Бен подходили к входу на станцию метро «Бороу Хай-стрит», когда увидели толпу бегущих людей. На глазах у супругов на человека напали с ножом.
«Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять,
- рассказал Бен. - Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций. Мне показалось, что тот, на кого напали, хотел как-то вмешаться в события, но ничего не смог сделать, потому что его ранили, и он осел на землю». Сделав свое дело, человек с ножом спокойно пошел прочь. «В человека с ножом кто-то кинул столиком, еще кто-то запустил бутылкой. Потом мы с женой услышали три выстрела и побежали».
Пожелавший сохранить анонимность 25-летний мужчина сказал, что, проезжая по Лондоноскому мосту, заметил на дороге мужчину и беременную женщину: «Мы подумали, что произошла авария, но потом увидели много крови и раненных людей. У беременной женщины были серьезные, мужчины пытались реанимировать. Мы вышли из машины, люди вокруг кричали. Потом прибыли машины скорой помощи».Еще по этой теме