Эксперт: из Сирии в Европу прибыли 400-500 террористов

Полиция Лондона
 

Полиция Лондона. Фото: REUTERS/Scanpix

Финский эксперт Олли Руохомяки сказал, что из Сирии в Европу вернулись 400-500 воевавших там за ИГ террористов, которые представляют угрозу для безопасности европейцев, пишет Postimees.

Теракт в Лондоне начался также как и в Вене, Берлине, ранее в Лондоне и Стокгольме — террористы въехали в толпу на машине.

«Для совершения подобного теракта не нужно использовать оружие или технику, которую тяжело достать. Хотя о теракте в Лондоне еще мало информации, он схож с прошлыми нападениями, ответственность за которые на себя взяло ИГ. Можно сказать, что мы живем в эпоху исламистского терроризма», - сказал Руохмяки.

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По его словам, теоретически с терроризмом можно было бы бороться, если не освещать их через СМИ, но, эксперт отмечает, что это нереально.

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