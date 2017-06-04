Армия Сирии разбила крупнейший оплот боевиков ИГИЛ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сирийская армия вернула контроль над поселением Маскане, уничтожив крупнейший оплот террористической группировки ИГИЛ на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

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«Правительственные войска и союзные им силы вернули полный контроль над Маскане. Уничтожив крупнейший оплот террористов ИГ», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в поселении уже работают саперные группы, которые приступили к поиску и обезвреживанию взрывных устройств и мин.

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Напомним, ранее сообщалось, что по сирийской Ракке был нанесен авиаудар,погибли 43 человека.

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