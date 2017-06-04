Армия Сирии разбила крупнейший оплот боевиков ИГИЛ

Сирийская армия вернула контроль над поселением Маскане, уничтожив крупнейший оплот террористической группировки ИГИЛ на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

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«Правительственные войска и союзные им силы вернули полный контроль над Маскане. Уничтожив крупнейший оплот террористов ИГ», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в поселении уже работают саперные группы, которые приступили к поиску и обезвреживанию взрывных устройств и мин.

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Напомним, ранее сообщалось, что по сирийской Ракке был нанесен авиаудар,погибли 43 человека.

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