В восточном Лондоне после теракта задержали 12 человек

Полиция Великобритании задержала 12 человек в доме на востоке Лондона, где проживал один из участниковтерактов 3 июня, сообщила столичная полиция. Reutersсообщает, что из дома выводили женщин в мусульманских головных уборах. Ранее премьер Тереза Мэй отказалась из-за теракта переносить намеченные на 8 июня выборы в парламент, а также подчеркнула, что в стране слишком много толерантности по отношению к экстремистам. По последним данным, в результате нападения у Лондонского моста погибли семь человек. Все трое нападавших были убиты.

Ранее СМИ сообщали, что обыски сосредоточены в восточном районе Баркинг. Sky News со ссылкой на жителей дома по улице Кингс-роуд, где прошел обыск, передает, что во время спецоперации звучали выстрелы. Некоторых подозреваемых забирали автомобили скорой помощи.

По данным Sky, один из исполнителей теракта работал в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.

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Обыски по некоторым адресам в Баркинге днем в воскресенье продолжаются.

Тем временем от очевидцев появляется больше подробностей о произошедшем во время атаки с ножами около рынка. Sky сообщает, что всех трех террористов убил один офицер полиции, который первым прибыл на место резни. Сообщается, что он госпитализирован в тяжелом состоянии.























Aizvērt В Лондоне фургон сбил прохожих AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix







Также известно, что нападавших пробовали отвлечь сами посетители рынка, кидая в них бутылки и другие предметы. Один из очевидцев, Джерард Воулз, рассказал, что ему удалось отвлечь экстремистов от одной из женщин, которую они атаковали. По его словам, нападавшие кричали «это во имя Аллаха».

Накануне вечером неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту с целью задавить пешеходов. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих около рынка Боро, расположенного поблизости.

По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали.

Личности террористов не названы, но глава МВД Эмбер Радд ранее связала теракт с деятельностью исламистов. Показания очевидцев это подтверждают.





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