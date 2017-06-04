В Германии в общежитии для беженцев афганец зарезал 5-летнего мальчика

 

Фото: AP/Scanpix

В одном из общежитий для беженцев в Германии афганец убил пятилетнего мальчика из России. Его мать - гражданка России - получила тяжелые ранения и госпитализирована, передает DW.

ЧП произошло в общежитии в Генесбурге, Бавария, поздно вечером в субботу. По данным полиции, 41-летний афганский беженец захватил мальчика и нанес ему смертельные ножевые ранения. Ребенок скончался еще на месте преступления. 47-летняя мать ребенка - гражданка России - получила тяжелые ранения, но осталась в живых.

Как передает Wocheblatt, полиция опасалась захвата заложников, и преступника застрелили. Шестилетний брат погибшего стал свидетелем случившегося.

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Причина произошедшего неизвестна. DW указывает, что преступлению предшествовала громкая ссора между обитателями общежития.

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