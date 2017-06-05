ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

 

Фото: Scanpix/Reuters

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за субботний теракт в центре Лондона, в результате которого погибли семь человек, десятки получили ранения различной степени тяжести. Соответствующее заявление боевики сделали через подконтрольное ИГ информационное агентство Amaq.

«Отряд бойцов «Исламского государства» провел вчерашнюю атаку в Лондоне», - цитирует сообщение Reuters.

В субботу вечером группа боевиков в микроавтобусе на большой скорости выехала на тротуар на Лондонском мосту в центре английской столицы и начала давить находившихся там людей. Затем они вышли из автомобиля и с охотничьими ножами напали на прохожих в районе Боро-маркет.

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По словам очевидцев, террористы во время атаки кричали «это во имя Аллаха». По данным британских СМИ, все они были ликвидированы одним офицером полиции, который первым прибыл на место резни. Сообщается, что правоохранитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вскоре после теракта полиция начала обыски в восточной части Лондона. Местные жители рассказывали, что во время спецоперации раздавались выстрелы, некоторых подозреваемых забирали автомобили скорой помощи. В общей сложности стражи порядка задержали 12 человек, которые проживали по соседству от одного из исполнителей теракта.

Как передает ТАСС, к настоящему моменту полиция освободила одного из задержанных в рамках расследования теракта. «55-летний мужчина, задержанный в районе Баркинг, был освобожден без предъявления обвинений», - цитирует агентство заявление Скотленд-Ярда. Таким образом, сейчас под арестом остаются 11 человек: семь женщин и четыре мужчины.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ранее отмечала, что террористы были, вероятно, радикальными исламистами. Их личности к настоящему моменту не разглашались.

В Лондоне фургон сбил прохожих

Фото: В Лондоне фургон сбил прохожих0

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, обратила внимание на тот факт, что последние атаки в Королевстве хоть и осуществлялись по отдельности, но вдохновлялись общей идеологией. «В то время как последние атаки не были связаны единой сетью, они связаны в одном важном аспекте. Они связаны одной злой идеологией исламистского экстремизма», - подчеркнула Мэй.

При этом она добавила, что парламентские выборы в стране пройдут по обычному графику - 8 июня. Предвыборные кампании в Великобритании возобновятся в понедельник. «Насилию никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс. Так что эти кампании полностью возобновятся завтра», - заявила премьер-министр.


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