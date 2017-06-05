Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром

Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Бахрейна, говорится, что королевство отзывает из соседней страны всех сотрудников своего посольства.

В сообщении подчеркивается, что соответствующее решение было принято «с учетом продолжающихся действий со стороны государства Катар, направленных на дестабилизацию обстановки и безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательств в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения нестабильности в Бахрейне».

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В МИД Бахрейна также проинформировали о закрытии в ближайшие сутки морского и воздушного сообщения с Катаром и потребовали от дипломатических представителей страны покинуть территорию в течение 48 часов. Как отмечает ТАСС, при этом подданным королевства запрещено отныне посещать Катар, катарцы, находящиеся на Бахрейне, обязаны покинуть его в течение 14 дней, теперь им будет отказано во въезде в эту страну и транзите через ее территорию.

В Эр-Рияде объяснили решение о разрыве дипотношений соображениями безопасности. «Власти Саудовской Аравии, воспользовавшись своим суверенным правом, гарантированным им международным законодательством, решили разорвать дипломатические отношения с государством Катар для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма», - отмечается в коммюнике, размещенном на странице саудовского министерства иностранных дел в Twitter.

«Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром», - говорится в заявлении МИД страны. В ведомстве сообщили о начале «процедур по принятию этих мер как можно скорее в сотрудничестве с соседними братскими странами, исходя из интересов государственной безопасности».

В МИД также потребовали от катарских дипломатов покинуть королевство и объявили об отзыве своих представителей из Дохи. Саудовским подданным отныне запрещено посещать Катар, находящиеся там резиденты должны покинуть эмират в ближайшие 14 дней. Аналогичные требования касаются и катарских подданных, проживающих в королевстве.

Египет вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией также объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. «Решение о разрыве дипломатических отношений принято в связи с распространением Катаром идеологии группировок «Аль-Каида«* и «Исламское государство«*, поддержкой терактов на Синае, продолжающимся вмешательством Катара во внутренние дела АРЕ и стран региона, что ставит под угрозу национальную безопасность арабских стран и сеет раскол в арабском обществе», - говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве также заявили о провале попыток отговорить Доху от поддержки террористических группировок, в первую очередь запрещенной в Египте исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» и отказ выслать его лидеров.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также объявили о разрыве дипломатических отношений с Государством Катар и закрытии воздушного и морского сообщения с этой страной. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов», - говорится в заявлении властей страны. «Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов», - отметили в ОАЭ.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила в понедельник, 5 июня, о прекращении участия Катара в совместной военной операции против мятежников-хуситов, установивших контроль над значительной частью территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Решение командование арабской коалиции объяснило поддержкой Дохой незаконных группировок, «Аль-Каиды»* и ИГ*.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежным шиитским движением «Ансар Аллах». По просьбе йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начали в марте 2015 года военно-воздушную операцию против хуситов. К коалиции государств Персидского залива присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном, отмечает РИА «Новости». На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за проводимую страной враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позже официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан. Он заверил, что речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают считать, что слова о нормализации отношений с Ираном о принадлежат эмиру.



