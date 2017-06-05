Путин: США вмешиваются в выборы по всему миру

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что США вмешиваются в чужие политические процессы по всему миру.

«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», – сказал он.

По словам Путина, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы».

Реклама

«Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы – мы не вмешивались, – но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», – заявил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что «это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

«Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать, потому что я ведь вам говорил не случайно, и вам, и другим представителям средств массовой информации, недавно во Франции был и говорил то же самое: президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», – резюмировал Путин.

Еще по этой теме