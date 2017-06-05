Давку в Турине вызвал розыгрыш подростков

 

Фото: AP/Scanpix

Давку в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между Ювентусом и Реалом спровоцировал розыгрыш двух подростков, сообщает Football Italia.

По данным издания, двое подростков притворились террористами-смертниками. На записи с камер наружного наблюдения видно, как один из парней в одних брюках и с рюкзаком что-то кричит стоящим вокруг него людям, и сразу после этого зрители начинают разбегаться в разные стороны. На допросе в полиции подростки признались в содеянном.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 3 июня, на площади Сан-Карло в Турине. Более 20 тысяч болельщиков собрались, чтобы посмотреть матч Ювентус Реал на большом экране. После третьего гола Реала в толпе началась паника, люди стали убегать с площади.

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