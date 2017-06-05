В Эстонии начинаются крупные учения НАТО «Saber Strike»

В понедельник на центральном полигоне Сил обороны Эстонии начинаются крупные международные маневры «Saber Strike», в которых примут участие военнослужащие из Эстонии, Великобритании, Франции, США и Финляндии - в целом 1500 человек.

«К участию в учениях привлечено значительное количество военно-воздушной техники США, и это предоставит хорошую возможность штабу бригады поупражняться в координации своих действий с штурмовой авиацией», - рассказал BNS начальник первой пехотной бригады эстонской армии, полковник Вейко-Велло Пальм.

По его словам, учения «Saber Strike» в первую очередь помогут продолжить интеграцию размещенной в Эстонии тактической группы НАТО в состав бригады, чему будут способствовать тренировки в различных ситуациях, имитирующих реальные боевые действия.

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В ежегодно проводящихся на территории Балтийских стран и Польши учениях сухопутных сил США в Европе впервые примут участие все находящиеся в регионе тактические группы НАТО. В Эстонии в учениях «Saber Strike» примут участие разведывательный батальон Сил обороны, а также военнослужащие Великобритании, США, Франции и Финляндии.

В течение двух недель, пока будут продолжаться учения, подразделения в первой фазе будут отрабатывать выполнение различных заданий в составе роты, при этом огневую поддержку им окажут штурмовые вертолеты ВВС США.

Во второй фазе учений подразделения будут поделены таким образом, что одна часть будет выполнять задания по обороне и сдерживанию противника, другая - отрабатывать тактику нападения.

В дополнение к разведывательному батальону и военнослужащим из состава тактических групп НАТО из Великобритании и Франции в учениях «Saber Strike» примут участие также инженерный взвод Сил обороны Финляндии и штурмовые вертолеты ВВС США AH-64 или «Apache», а также UH-64 или «Black Hawk» и наводчики огня для авиации.

























Aizvērt Военные учения «Saber Strike» Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team Gatis Indrevics, Combat Camera Team







На учениях «Saber Strike», проходящих в это же время в Латвии, идет отработка приема сил союзников и их предварительного размещения. На границе Литвы и Польши проводятся учения по нанесению воздушных ударов и форсированию рек.

Ведущим государством в проведении маневров в этом году является Латвия, где размещен и главный штаб учений. Два десятка подразделений союзников и партнеров НАТО распределяются на время учений по трем Балтийским странам и Польше. В Эстонии центром учения сосредоточатся на центральном полигоне Сил обороны, в Тапа, а также на авиабазе Эмари под Таллинном.

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