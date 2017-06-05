В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Полиция Австрии расследует трагический инцидент с падением людей со спасательного вертолета в австрийских Альпах. Как сообщает телеканал OE24 ТV, двое из пострадавших скончались, еще один выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 4 июня на горе Айзенэрцер-Райхенштайн неподалеку от города Трофайах. Двое альпинистов - мужчина и женщина - оказались в экстренной ситуации и были вынуждены вызвать спасателей.

К ним на помощь прилетел спасательный вертолет. На борту находился сотрудник полиции, который спустился к альпинистам по веревке и попытался поднять их на воздушное судно.

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Однако в процессе операции веревка по непонятным причинам отцепилась от вертолета и все трое упали в ущелье с большой высоты. Изначально предполагалось, что в результате происшествия никто из троих упавших не выжил.

На место ЧП вылетели еще два спасательных вертолета. Они подняли из ущелья два мертвых тела и одного выжившего. Отмечается, что среди погибших - полицейский и женщина-альпинистка. Ее спутнику удалось выжить, но он получил серьезные травмы.





