В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Австрии расследует трагический инцидент с падением людей со спасательного вертолета в австрийских Альпах. Как сообщает телеканал OE24 ТV, двое из пострадавших скончались, еще один выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 4 июня на горе Айзенэрцер-Райхенштайн неподалеку от города Трофайах. Двое альпинистов - мужчина и женщина - оказались в экстренной ситуации и были вынуждены вызвать спасателей.

К ним на помощь прилетел спасательный вертолет. На борту находился сотрудник полиции, который спустился к альпинистам по веревке и попытался поднять их на воздушное судно.

Реклама

Однако в процессе операции веревка по непонятным причинам отцепилась от вертолета и все трое упали в ущелье с большой высоты. Изначально предполагалось, что в результате происшествия никто из троих упавших не выжил.

На место ЧП вылетели еще два спасательных вертолета. Они подняли из ущелья два мертвых тела и одного выжившего. Отмечается, что среди погибших - полицейский и женщина-альпинистка. Ее спутнику удалось выжить, но он получил серьезные травмы.



Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций Hi-Tech

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций

Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи! Wo&Men

Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи!

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 