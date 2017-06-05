Выборы на Мальте: победил обвиненный в коррупции премьер

Джозеф Мускат
 

Джозеф Мускат. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он сам же и назначил после обвинений в коррупции, прозвучавших в его адрес, адрес его семьи и его коллег, сообщает ВВС.

Объявляя о победе, Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики. Его соперник из Националистической партии Саймон Бусуттил уже признал поражение.

Муската и его супругу обвинили во владении оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Мускат и его супруга отрицают эти обвинения.

Реклама

При этом, накануне выборов партия премьера (лейбористы) заявила, что обвинение в коррупции их лидера может «подорвать экономику республики».


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Сумочки звезд: от мини-клатчей до «все свое ношу с собой» Wo&Men

Сумочки звезд: от мини-клатчей до «все свое ношу с собой»

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни Showbiz

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни

В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте Wo&Men

В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова Wo&Men

10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 