Выборы на Мальте: победил обвиненный в коррупции премьер

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он сам же и назначил после обвинений в коррупции, прозвучавших в его адрес, адрес его семьи и его коллег, сообщает ВВС.

Объявляя о победе, Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики. Его соперник из Националистической партии Саймон Бусуттил уже признал поражение.

Муската и его супругу обвинили во владении оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Мускат и его супруга отрицают эти обвинения.

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При этом, накануне выборов партия премьера (лейбористы) заявила, что обвинение в коррупции их лидера может «подорвать экономику республики».