Поведение мэра Сочи на детском празднике возмутило жителей

Поступок мэра Сочи Анатолия Пахомова вызвал шквал возмущения среди горожан в соцсетях: на празднике в честь Дня защиты детей депутат бросил на землю подарки — сетку с мячами - сообщает потрал topnews.ru со ссылкой на «Живая Кубань».

«Стало как-то не по себе, что он детей подарками поздравил только тех, как я поняла, кто живет около парка Горького (элитный жилой комплекс в Сочи — прим.)! Остальные в районах, в обычных пятиэтажках которые живут, не дети?» — возмущаются в социальных сетях жители города.

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