Город-призрак или современная Атлантида: снимки удивительного места

Аргентинская деревня Вилья-Эпекуэн, находящаяся недалеко от Буэнос-Айреса, сейчас пользуется большим интересом среди туристов, путешественников и фотографов, однако еще 20 лет назад попасть в это поселение было невозможно.

В 1985 году после прорыва расположенной неподалеку дамбы, деревня стала погружаться под воду, вынуждая местных жителей покинуть свои дома. В 90-е годы деревня уже находилась на 10-метровой глубине. Однако в начале 2000-х уровень воды начал постепенно снижаться, оставив после себя руины зданий и погибшие деревья.

Сегодня это удивительное место привлекает фотографов, художников, режиссеров и обычных туристов, а глядя на эти фотографии, отлично понимаешь - почему! Люди едут сюда не только за удачными кадрами, вдохновением и приключениями, но и для того, чтобы познакомиться с единсвенным жителем города-призрака - Пабло Новаком.

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🤙🏻 A post shared by ori (@oriiinieto) on May 28, 2017 at 4:10pm PDT

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Lago epecuen A post shared by ArgentinaLugares (@argentina_lugares) on Jun 2, 2017 at 11:46am PDT

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Epecuen ⚡️ 📸 @frankblurry @redbulluk #tbt A post shared by Danny MacAskill (@danny_macaskill) on May 25, 2017 at 4:38am PDT

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Otra foto de #villaepecuén de lo que fue y como esta hoy en día...como me gustaría conocer A post shared by MB Producciones (@fotosmbproducciones) on May 16, 2015 at 7:07am PDT

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The monsters turned out to be just trees #Epecuen #Canon #ArgentinaEnLaLente A post shared by BAPH (@bautistaarayaph) on May 21, 2017 at 7:30pm PDT

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A post shared by gustavo perico (@pericogustavo) on May 21, 2017 at 5:44pm PDT

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Matadero municipal #salamone A post shared by Javier Botana de Livramento (@javier_botana) on May 12, 2017 at 7:47pm PDT

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A post shared by Agus Chiocarello (@aguschioca) on May 8, 2017 at 5:58pm PDT

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Actrices y productores de @menopausiashow en #epecuen A post shared by Lago Epecuen Carhue (@lagoepecuencarhue) on May 19, 2017 at 2:38pm PDT

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Cuando querés ir a una ciudad pero llegaste tarde porque el lago se llevó todo. #epecuen #ruinas #viento #vscocam A post shared by Cami Cáceres🎠 (@cami.gimena) on Dec 13, 2016 at 1:01pm PST

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Desde que leí la historia de este lugar que lo quiero conocer... Algún día voy a ir y hacer fotos en uno de los lugares más increíbles del mundo y también con la historia más triste. #villaEpecuén #Carué #AdolfoAlsina #buenosaires #Termas A post shared by MB Producciones (@fotosmbproducciones) on May 12, 2015 at 5:54pm PDT

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