Город-призрак или современная Атлантида: снимки удивительного места

Единственный житель города-призрака - Пабло Новак
 

Единственный житель города-призрака - Пабло Новак. Фото: Reuters/ScanPix

Аргентинская деревня Вилья-Эпекуэн, находящаяся недалеко от Буэнос-Айреса, сейчас пользуется большим интересом среди туристов, путешественников и фотографов, однако еще 20 лет назад попасть в это поселение было невозможно.

В 1985 году после прорыва расположенной неподалеку дамбы, деревня стала погружаться под воду, вынуждая местных жителей покинуть свои дома. В 90-е годы деревня уже находилась на 10-метровой глубине. Однако в начале 2000-х уровень воды начал постепенно снижаться, оставив после себя руины зданий и погибшие деревья.

Сегодня это удивительное место привлекает фотографов, художников, режиссеров и обычных туристов, а глядя на эти фотографии, отлично понимаешь - почему! Люди едут сюда не только за удачными кадрами, вдохновением и приключениями, но и для того, чтобы познакомиться с единсвенным жителем города-призрака - Пабло Новаком.

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Lago epecuen

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Epecuen ⚡️ 📸 @frankblurry @redbulluk #tbt

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Otra foto de #villaepecuén de lo que fue y como esta hoy en día...como me gustaría conocer

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The monsters turned out to be just trees #Epecuen #Canon #ArgentinaEnLaLente

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Matadero municipal #salamone

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Actrices y productores de @menopausiashow en #epecuen

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Cuando querés ir a una ciudad pero llegaste tarde porque el lago se llevó todo. #epecuen #ruinas #viento #vscocam

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