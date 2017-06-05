Город-призрак или современная Атлантида: снимки удивительного места

Аргентинская деревня Вилья-Эпекуэн, находящаяся недалеко от Буэнос-Айреса, сейчас пользуется большим интересом среди туристов, путешественников и фотографов, однако еще 20 лет назад попасть в это поселение было невозможно.
В 1985 году после прорыва расположенной неподалеку дамбы, деревня стала погружаться под воду, вынуждая местных жителей покинуть свои дома. В 90-е годы деревня уже находилась на 10-метровой глубине. Однако в начале 2000-х уровень воды начал постепенно снижаться, оставив после себя руины зданий и погибшие деревья.
Сегодня это удивительное место привлекает фотографов, художников, режиссеров и обычных туристов, а глядя на эти фотографии, отлично понимаешь - почему! Люди едут сюда не только за удачными кадрами, вдохновением и приключениями, но и для того, чтобы познакомиться с единсвенным жителем города-призрака - Пабло Новаком.
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