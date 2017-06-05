 

Фото: flickr.com/schluesselbein

В мире употребляют все меньше алкоголя, говорится в отчете International Wine and Spirits Record, составители которого отслеживают глобальное потребление алкогольных напитков.

Еще по этой теме

Из-за падения продаж пива на 1,8% мировой рынок продаж алкогольной продукции сократился на 1,3% в 2016 году.

Продажи сидра после нескольких лет роста также упали на 1,5%.

Реклама

В предыдущие пять лет падение продаж держалось на уровне 0,3%, так что

данные 2016 года говорят о гораздо более серьезных проблемах для производителей алкогольной продукции.

По данным отчета, продажи вина в среднем находятся на том же уровне, продажи крепких напитков выросли на 0.3%.

Хотя, по данным МВФ, мировой объем ВВП вырос на 3,5% в 2016 году, а экономическое развитие обычно коррелирует с повышением объемов употребления алкоголя, в трех странах с крупными экономиками - России, Китае и Бразилии - наблюдалось замедление роста или рецессия.

Продажи пива в России упали на 7,8%, в Бразилии - на 5,3%, в Китае - на 4,2%.

Еще по этой теме
В Германии начали варить безглютеновое ячменное пиво

В Германии начали варить безглютеновое ячменное пиво

Нидерландская авиакомпания первой в мире предложит пассажирам разливное пиво

Нидерландская авиакомпания первой в мире предложит пассажирам разливное пиво

Бельгийское пиво признали культурным наследием ЮНЕСКО

Бельгийское пиво признали культурным наследием ЮНЕСКО


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу Showbiz

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде Wo&Men

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде

В хиджабе и с голой грудью на обложке журнала: скандал! Wo&Men

В хиджабе и с голой грудью на обложке журнала: скандал!

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

За рубежом

Продовольствие

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 