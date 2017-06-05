Сегодня постановлением Харьюского уездного суда был отдан под суд Эдгар Сависаар (67). Эксперты Эстонского института судебной экспертизы сочли, что для прекращения уголовного дела Сависаара по причине его проблем со здоровьем отсутствуют основания.

По сообщению пресс-службы суда, из переданного сегодня суду акта экспертизы следует, что для удовлетворения ходатайства защитника Сависаара (прекратить уголовное производство в отношении Эдгара Сависаара, поскольку обвиняемый неизлечимо болен и поэтому неспособен участвовать в уголовном производстве и отбывать наказание) отсутствуют основания.

По оценке экспертной комиссии EKEI, Эдгар Сависаар, несмотря на состояние своего здоровья, способен участвовать в судебном заседании,

а в случае признания его виновным - и отбывать наказание.

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По мнению экспертов, на время пребывания Эдгара Сависаара на судебном заседании ему при необходимости должна быть немедленно обеспечена врачебная помощь, в том числе присутствие врача на судебном заседании, также его допрос на судебном заседании должен проходить короткими временными периодами.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс на проходившем 21 марта предварительном заседании подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Также защитник передал суду данные о здоровье Сависаара и оценки, данные четырьмя врачами.

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