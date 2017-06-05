В Катаре отреагировали на закрытие границы с Саудовской Аравией скупкой продуктов

 

Фото: AP/Scanpix

Жители Катара, узнав о разрыве дипломатических отношений с семью странами и о закрытии единственной сухопутной границы с Саудовской Аравией, в понедельник утром, 5 июня, устремились в магазины, чтобы запастись едой и питьевой водой, сообщает Youm7. Через Саудовскую Аравию в Катар импортируется большая часть пищевых продуктов.

Doha News публикует фотографии покупателей в различных магазинах, в том числе продуктовых, отмечая, что такой ажиотаж прежде наблюдался только после поста в месяц Рамадан.

Люди наполняют корзины бутылками молока, воды, покупают мешками рис, запасаются мясом, яйцами и другими товарами.

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«Я никогда еще не видел ничего подобного, люди выходят с тележками, полными еды и воды»,

- говорит один из жителей столицы Катара Дохи в супермаркете Carrefour в торговом центре Villaggio mall.

В катарских соцсетях распространяются фотографии пустых магазинных полок. Сообщается, что прежде всего жители страны скупили курицу и другое свежее и замороженное мясо.

Twitter

Министерство иностранных дел Катара настаивает, что закрытие границы не повлияет на жизнь граждан и правительство «примет все необходимые меры, чтобы обеспечить это и предотвратить попытки негативного влияния на катарское общество и экономику».

О разрыве отношений с Дохой объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия и Мальдивы. В Эр-Рияде объяснили решение о разрыве дипотношений соображениями безопасности и защитой страны «от угрозы терроризма и экстремизма». В Катаре заявили, что сожалеют о решении арабских стран разорвать дипотношения с Дохой, и назвали предпринятые действия неоправданными.

В Катаре пока не приняли мер в отношении работающих там египтян

В Катаре проживают и работают сотни тысяч граждан Египта, которые, однако, пока не почувствовали на себе ответных мер, заявила газете«Аль-Масри аль-Йоум»министр по вопросам египетских диаспор за рубежом Набиля Макрам.

«Я связалась с главой египетской диаспоры в Дохе Мухаммедом аль-Ираки. Он уведомил меня, что никаких мер в отношении египетских резидентов катарские власти не принимали, никто не уведомлял египетских работников о прекращении с ними трудовых отношений», - заявила она (перевод РИА «Новости»).


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