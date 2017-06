В Катаре отреагировали на закрытие границы с Саудовской Аравией скупкой продуктов

Doha News публикует фотографии покупателей в различных магазинах, в том числе продуктовых, отмечая, что такой ажиотаж прежде наблюдался только после поста в месяц Рамадан.

Люди наполняют корзины бутылками молока, воды, покупают мешками рис, запасаются мясом, яйцами и другими товарами.

«Я никогда еще не видел ничего подобного, люди выходят с тележками, полными еды и воды»,

- говорит один из жителей столицы Катара Дохи в супермаркете Carrefour в торговом центре Villaggio mall.

В катарских соцсетях распространяются фотографии пустых магазинных полок. Сообщается, что прежде всего жители страны скупили курицу и другое свежее и замороженное мясо.

Twitter

Qatar residents rush to stock up on food after border closed https://t.co/bSMeFneCq0https://t.co/Bi1pmTjnuH (Mirror) pic.twitter.com/EKV61C3LFG— Doha News (@dohanews) June 5, 2017