 

Фото: AP/Scanpix

 

Жертвами стрельбы в американском городе Орландо в штате Флорида стали не менее пяти человек, сообщает в понедельник телеканал CNN. Среди погибших числится и человек, открывший стрельбу. Полиция исключила версию теракта.

«Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности», - говорится в официальном сообщении местных правоохранителей в Twitter.

Как отмечает CNN, стрельба произошла в индустриальном пригороде Орландо, расположенном к северо-востоку от центра города. Движение на прилегающих улицах заблокировано, территория оцеплена.

Реклама

Журналисты CBS уточняют, что первые сообщения о стрельбе появились в районе 08:00 утра по местному времени. По информации телеканала, на место происшествия незамедлительно прибыли местные полицейские и сотрудники ФБР.

Согласно последним данным, инцидент произошел в помещении офиса. Стрельбу устроил недовольный сотрудник из-за конфликта на работе.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц Wo&Men

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба Hi-Tech

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

Почему нельзя чистить уши ватными палочками Wo&Men

Почему нельзя чистить уши ватными палочками

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша Wo&Men

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша

Убийства

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 