Жертвами стрельбы в американском городе Орландо в штате Флорида стали не менее пяти человек, сообщает в понедельник телеканал CNN. Среди погибших числится и человек, открывший стрельбу. Полиция исключила версию теракта.

«Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности», - говорится в официальном сообщении местных правоохранителей в Twitter.

Как отмечает CNN, стрельба произошла в индустриальном пригороде Орландо, расположенном к северо-востоку от центра города. Движение на прилегающих улицах заблокировано, территория оцеплена.

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Журналисты CBS уточняют, что первые сообщения о стрельбе появились в районе 08:00 утра по местному времени. По информации телеканала, на место происшествия незамедлительно прибыли местные полицейские и сотрудники ФБР.

Согласно последним данным, инцидент произошел в помещении офиса. Стрельбу устроил недовольный сотрудник из-за конфликта на работе.