Стрельба в Орландо: сообщили о «многочисленных жертвах»

 

Фото: AP/Scanpix

В американском городе Орландо (штат Флорида) в одном из офисных зданий произошла стрельба. В офисе шерифа сообщили о «многочисленных жертвах», передает Fox News.

«Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности», - говорится в официальном сообщении местных правоохранителей в Twitter.

Как отмечает CNN, стрельба произошла в индустриальном пригороде Орландо, расположенном к северо-востоку от центра города. Движение на прилегающих улицах заблокировано, территория оцеплена.

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Журналисты CBS уточняют, что первые сообщения о стрельбе появились в районе 08:00 утра по местному времени. По информации телеканала, на место происшествия незамедлительно прибыли местные полицейские и сотрудники ФБР.


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