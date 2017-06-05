В Лиепайской думе не исключена коалиция без Сескса

Улдис Сескс
 

Улдис Сескс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня успешно прошли первые переговоры между потенциальными партнерами по новой коалиции в Лиепайской думе - Латвийским объединением регионов (ЛОР) и «Согласием». Не исключено, что вне коалиции может остаться руководимая многолетним мэром города Улдисом Сесксом Лиепайская партия.

Как сообщил лидер «Согласия» в Лиепае Валерий Агешин, встреча с ЛОР, в том числе лидером списка в Лиепае Янисом Вилнитисом, касалась социальных вопросов, таких, как бесплатный транспорт для пенсионеров, бесплатные обеды для школьников, пособия новорожденным в размере 300 евро. Пока речь идет не о должностях, а о предвыборной программе.

Агешин сказал, что переговоры с ЛОР продолжатся, но не исключены переговоры и с Лиепайской партией.

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Он сдержанно прокомментировал вопрос о возможной замене Сескса. «Это мы узнаем на первом заседании думы после голосования», - сказал Агешин.

Вилнитис также не дал твердого ответа о возможной замене Сескса.

«Не отрицаю, что сейчас мы ближе к сотрудничеству с «Согласием», но переговоры пока только начались», - сказал он.

Вилнитис подтвердил, что у ЛОР нет принципиальных возражений против социальной программы «Согласия», но важно знать, где взять на нее ресурсы.

Он также добавил, что с четырьмя депутатами «Согласия» легко общаться, все они - известные, уважаемые люди.

На выборах в самоуправления в Лиепае Лиепайская партия набрала 31,26% голосов, ЛОР - 29,15%, «Согласие» - 19,58%.

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