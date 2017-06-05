На Тенерифе зверски избили и изнасиловали 30-летнюю гражданку Эстонии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

На выходных в южной части Тенерифе на курорте Коста-Адехе была избита и изнасилована гражданка Эстонии, сообщает Postimees со ссылкой на Canarian Weekly.

По данным издания, инцидент произошел ранним утром в субботу в парке, находящемся в непосредственной близости от ночного клуба Achaman.

Нападавший нанес женщине несколько ударов в лицо, в результате чего жертва потеряла сознание. После обнаружения женщину на скорой доставили в больницу, где были проведены первичные медицинские обследования, после чего женщину увезли на операцию. Сейчас состояние пострадавшей стабильное.

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Возбуждено уголовное дело. Пока никто не задержан в качестве подозреваемого.


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