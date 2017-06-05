Полиция назвала имена двух лондонских террористов

Лондонские полицейские
 

Лондонские полицейские. Фото: ANDY RAIN / EPA

Полиция Лондона назвала имена двух из трех террористов, участвовавших в нападении, которое было совершено в субботу в центре британской столицы.

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По информации Скотленд-Ярда, исполнителями теракта были Рашид Редван и Хурам Батт. Об этом сообщил Скотленд- Ярд. Имя третьего террориста устанавливается, сообщает ТАСС.

Лондонские террористыЛондонские террористы. Фото: Scanpix/EPA

«27-летний Хурам Шазад Батт являлся подданным Великобритании, родившимся в Пакистане. 30-летний Рашид Редван, родившийся 31 июля 1986 года, как утверждается, был либо марокканцем, либо ливийцем. Он также выдавал себя за Рашида Эльхдара, родившегося 31 июля 1991 года», - говорится в коммюнике.

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Хурам Батт ранее попадал в поле зрения полиции и службы британской контрразведки МИ-5, в то время как Рашид Редван был неизвестен властям.

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