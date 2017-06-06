Чехия отказалась принимать беженцев

 

Фото: AP/Scanpix

Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза. Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

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МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что система распределения беженцев не работает и ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе, сообщает DW.com.

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000.

В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

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Как передает агентство Reuters, до сих пор чехи приняли порядка десяти человек из прибывших в Италию и Грецию мигрантов.

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