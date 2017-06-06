Не ведитесь на халяву! Мошенники в Facebook обещают бесплатные авиабилеты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Natalia Seliverstova / Sputnik

«Аэрофлот» официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения, говорится в заявлении компании.

В социальных сетях пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты авиакомпании. В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей странице в Facebook, сообщает Интерфакс.

«Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us. «Аэрофлот» напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях», — уточняется в сообщении.

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В авиакомпании напомнили, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама.

Пользователи социальных сетей отмечают, что мошенники распространяют вирус под видом розыгрыша билетов и от имени других известных авиакомпаний, таких как Emirates и Air France.


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