СМИ: Власти Катара заплатили террористам $1 млрд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Катара признали выплату в размере одного миллиарда долларов террористическим группировкам, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и представителей правительства эмирата.

По информации издания, деньги были частью сделки по освобождению 26 членов правящей семьи, захваченых в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии.

Источники сообщили, что деньги были получены как группировками, присягнувшими на верность Аль-Каиде, так и другие экстремистские организации, связанные с иракскими властями.

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Отмечается, что сделка между террористами и Дохой была заключена в апреле и вызвала вопросы у соседей Катара относительно роли страны в регионе, охваченном конфликтами и противостояниями.

Ранее сообщалось, что 5 июня Саудовская Аравия и Бахрейн, а также Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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