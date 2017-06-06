Британская полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне

Полиция Лондона освободила всех людей, которые были задержаны в рамках расследования теракта, произошедшего в центре британской столицы поздно вечером 3 июня. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных правоохранителей.

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«Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, были освобождены без предъявления обвинений», - сообщили в Скотланд-Ярде.

Отметим, что практически одновременно на свободу вышел Исмаил Абеди, брат смертника Салмана Абеди, взорвавшего бомбу на стадионе «Манчестер Арена» в конце мая, сообщает телеканал BBC News.

В рамках этого дела были задержаны 18 человек, но к настоящему моменту в полиции остаются только 10 из них.

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Отметим, что ранее Скотланд-Ярд назвал имена двух из трех террористов, ответственных за атаку в Лондоне. По информации правоохранительных органов, одного из злоумышленников звали Хурам Шазад Батт, а другого - Рашид Редуан.

Батт родился 20 апреля 1990 года в Пакистане, а затем переехал в Великобританию и получил подданство. Батт был женат и вместе с супругой воспитывал детей в пригороде Лондона - Баркинге на протяжении последних нескольких лет. Рашид Редуан родился 31 июля 1986 года и, по данным Скотланд-Ярда, являлся гражданином Марокко и Ливии. При этом он использовал документы на имя Рашида Эльхдара с другой датой рождения.

Примечательно, что Хурам Шазад Батт был известен британским спецслужбам, но у них не было доказательств того, что он может планировать атаку. О смертнике из Манчестера британскую разведку предупреждало ФБР, но никаких действий в его отношении также принято не было.

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