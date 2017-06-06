Аналитики назвали ТОП-100 самых дорогих брендов

Аналитики британских компаний WPP и Kantar Millward Brown составили рейтинг The BrandZ Global Top 100, в котором были названы сто самых дорогих мировых брендов. Возглавила список американская корпорация Google, передает Marketing Week.

В первую пятерку самых дорогих брендов также вошли Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

Специалисты отмечают, что бренд Amazon улучшил свои показатели в этом году, переместившись с седьмой позиции на четвертую. При этом Facebook удержался на том же пятом месте.

Реклама

Согласно данным рейтинга, выручка первых пяти компаний, возглавивших рейтинг, составляет 25 процентов от доходов всех предприятий, вошедших в ТОП-100. При этом совокупная стоимость этих брендов составляет 3,6 триллиона долларов.

Еще по этой теме