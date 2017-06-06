Аналитики назвали ТОП-100 самых дорогих брендов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Аналитики британских компаний WPP и Kantar Millward Brown составили рейтинг The BrandZ Global Top 100, в котором были названы сто самых дорогих мировых брендов. Возглавила список американская корпорация Google, передает Marketing Week.

В первую пятерку самых дорогих брендов также вошли Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

Специалисты отмечают, что бренд Amazon улучшил свои показатели в этом году, переместившись с седьмой позиции на четвертую. При этом Facebook удержался на том же пятом месте.

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Согласно данным рейтинга, выручка первых пяти компаний, возглавивших рейтинг, составляет 25 процентов от доходов всех предприятий, вошедших в ТОП-100. При этом совокупная стоимость этих брендов составляет 3,6 триллиона долларов.

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