Американец на ходу запрыгнул в салон автомобиля, чтобы спасти водителя от припадка

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Рэнди Томпкинс из Диксона (штат Иллинойс) ехал в своем пикапе днем в минувшую в пятницу, как вдруг увидел, что один из легковых автомобилей выбился из общего движения и неуверенно двигается по встречной полосе. Рэнди объехал его и понял, что у коллеги-водителя какие-то серьезные проблемы с самочувствием.