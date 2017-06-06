Американец на ходу запрыгнул в салон автомобиля, чтобы спасти водителя от припадка

Рэнди Томпкинс из Диксона (штат Иллинойс) ехал в своем пикапе днем в минувшую в пятницу, как вдруг увидел, что один из легковых автомобилей выбился из общего движения и неуверенно двигается по встречной полосе. Рэнди объехал его и понял, что у коллеги-водителя какие-то серьезные проблемы с самочувствием.
Тогда хозяин пикапа выпрыгнул из своего авто и ловко заскочил в движущуюся легковушку через боковое окно переднего пассажира. Рэнди остановил машину и оказал первую помощь водителю, у которого, как оказалось, прямо за рулем случился эпилептический припадок, сообщает AP. Все это произошло на глазах у полицейских, которые неторопливо ехали позади легковушки. Поняв, в чем дело, они вызвали скорою помощь. А 39-летнему Томпкинсу позже была объявлена благодарность от властей штата за героический поступок по спасению незнакомца.
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