Лавров в Калининграде обвинил Польшу и Литву в русофобии

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: Alexander Shcherbak / TASS

Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил как «русофобские» действия властей Литвы, начавших строить ограждение на границе с Калининградской областью РФ. Об этом дипломат заявил во время визита в Калининград, где он встречается со словацким коллегой Мирославом Лайчаком для обсуждения двусторонних отношений.

«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Литвы и Польши), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», - сказал Лавров на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

«Не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать приграничное сообщение, как это сделало польское правительство», - пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

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По словам Лаврова, МИД РФ будет предпринимать шаги с тем, чтобы «приграничные контакты между людьми, которые живут «через дорогу», по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры».

«В рамках работы по облегчению условий для передвижения между вами и вашими соседями

Министерство иностранных дел сейчас внесло в правительство предложение о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз.

Они будут бесплатными и действовать в течение 30 дней, и предполагать непрерывное тридцатидневное пребывание», - сообщил Лавров.

По словам министра, «это вполне комфортный режим для тех, кто хочет приезжать и запускать здесь (в Калининградской области) какие-то совместные проекты сотрудничества».

Как сообщалось, накануне на границе Литвы с Россией началось строительство защитного ограждения. Оно строится на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компанией Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше. Протяженность забора составит 44,6 км, а высота - 2 м. Предполагается, что все работы по возведению ограждения завершатся к концу текущего года. Стоимость работ оценивают в 1 млн 335 тыс. евро.

О намерении Литвы построить стену на границе с РФ заявил 14 января текущего года в интервью Lietuvos zinios министр внутренних дел республики Эймутис Мисюнас. В Вильнюсе заявляют, что эти ограждения возводятся с целью пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

О планах построить защитные сооружения на границе с Россией объявляли также Латвия и Эстония. Работы по техническому усилению границы в Эстонии начнутся в 2018 году, на них выделят 71 млн евро. Латвия планирует потратить на возведение стены 17 млн евро.

В Москве наличие агрессивных планов категорически отрицают. Президент РФ Владимир Путин назвал предположения о якобы исходящей от России военной опасности выдумкой. По его словам, Россия не собирается ни на кого нападать.

Власти Калининградской области ранее, комментируя инициативу Литвы, предложили не искать в ней «политический контекст» и выразили готовность помочь литовским коллегам поставками кирпичей.

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