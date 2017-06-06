В Индии люди умирают от жары: термометры показывают +48 в тени

 

Фото: AP/Scanpix

По меньшей мере десять человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильной жары. Все смерти произошли в течение последних 24 часов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

По их словам, четыре человека скончались в области под названием Бунделкханд, еще шестеро детей погибли в области Ауд (Авадх). Причиной гибели людей стал тепловой удар. Количество людей с таким диагнозом растет по всему штату. У пострадавших наблюдается высокая температура, рвота, диарея.

Также зафиксированы случаи пищевого отравления. В деревне Харватанд такой диагноз был поставлен по меньшей мере 175 жителям, передает агентство Times Now. По данным NDTV, в настоящее время в деревню прибыла группа правительственных врачей.

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Средняя температура в штате колеблется в районе 42-47 градусов по Цельсию. Наиболее высокие показатели зафиксированы в области Бунделкханд.

Температурный рекорд был зафиксирован в Индии в минувшее воскресенье, 4 июня. В этот день в двух областях штата Уттар-Прадеш - Банда и Аллахабад - воздух прогрелся до 48 градусов, передает Times of India.

В прошлом году Индия также страдала от аномальной жары. В городе Пхалоди в штате Раджастхан был зафиксирован температурный рекорд в 51 градус по Цельсию, напоминает Rediff. Индийский метеорологический департамент (IMD) назвал 2016 год самым жарким в истории страны с момента начала метеорологических наблюдений в 1901 году. Согласно отчету ведомства, опубликованному в январе 2017 года, жертвами «тепловых волн» в прошлом году стали более 700 человек.


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