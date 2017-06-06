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Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн на фоне дипломатического кризиса закрыли воздушное пространство для самолетов национальных катарских авиалиний – Qatar Airways. Об этом сообщает AFP.

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«Страны Персидского залива и Египет запретили все полеты в/из Катара и дали распоряжение гражданам Катара покинуть страну в течение 14 дней», – говорится в сообщении.

Саудовская Аравия также отозвала лицензию Qatar Airways. Кроме этого, закрыл свою сухопутную границу с Катаром, что уже вызвало панику среди населения на фоне опасений относительно нехватки продовольствия.

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Как сообщалось,

накануне семь стран приостановили дипломатические отношения с Катаром из-за обвинений в поддержке террористов и экстремистов.

Эти государства прекратили морское и воздушное сообщение с эмиратом.

Также сообщалось, что в апреле власти Катара заплатили выкуп в размере одного миллиарда долларов террористическим группировкам. Эти деньги были частью сделки по освобождению 26 членов правящей семьи, захваченных в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии.

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