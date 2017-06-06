Нападение в Париже: 900 туристов заблокировали

Почти 900 человек были заблокированы в Соборе Парижской Богоматери в связи с произошедшей ранее во вторник стрельбой, сообщает сайт французской газеты Фигаро.

Людей в соборе попросили сесть. Сотрудники полиции проверяли, нет ли среди посетителей сообщников нападавшего.

Сам мужчина, совершивший нападение, кричал, что мстит за события в Сирии, заявил во вторник глава МВД Франции Жерар Коллон.

Реклама

«Он кричал: «Это - за Сирию«. Дополнительных данных у нас пока нет», - сказал журналистам министр, прибывший к собору.

Коллон пояснил, что именно в связи с этим упоминанием Сирии судебные власти страны не исключают, что речь могла идти о попытке теракта.

В свою очередь, французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что мужчина также говорил, что имеет отношение к ИГИЛ и называл себя «солдатом халифата».

По сообщению Фигаро, нападавший - 40-летний француз алжирского происхождения.

Еще по этой теме