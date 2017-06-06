Нападение в Париже: 900 туристов заблокировали

 

Фото: AP/Scanpix

Почти 900 человек были заблокированы в Соборе Парижской Богоматери в связи с произошедшей ранее во вторник стрельбой, сообщает сайт французской газеты Фигаро.

Людей в соборе попросили сесть. Сотрудники полиции проверяли, нет ли среди посетителей сообщников нападавшего.

Сам мужчина, совершивший нападение, кричал, что мстит за события в Сирии, заявил во вторник глава МВД Франции Жерар Коллон.

Реклама

«Он кричал: «Это - за Сирию«. Дополнительных данных у нас пока нет», - сказал журналистам министр, прибывший к собору.

Коллон пояснил, что именно в связи с этим упоминанием Сирии судебные власти страны не исключают, что речь могла идти о попытке теракта.

В свою очередь, французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что мужчина также говорил, что имеет отношение к ИГИЛ и называл себя «солдатом халифата».

По сообщению Фигаро, нападавший - 40-летний француз алжирского происхождения.

Еще по этой теме
СМИ сообщили о стрельбе в парижском соборе Нотр-Дам

СМИ сообщили о стрельбе в парижском соборе Нотр-Дам


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия Hi-Tech

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия

Как быстро отмыть заляпанную микроволновку: гениальный способ! Wo&Men

Как быстро отмыть заляпанную микроволновку: гениальный способ!

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини Showbiz

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин? Wo&Men

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

Stratolaunch Systems:крупнейший в мире самолет для запуска ракет Hi-Tech

Stratolaunch Systems:крупнейший в мире самолет для запуска ракет

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 