Глава МИД Катара: «Мы не спонсируем экстремистов»

Власти Катара открыты диалогу, чтобы преодолеть кризис в связи с разрывом дипломатических отношений со стороны других государств. Ранее сразу восемь стран обвинили Доху в спонсировании экстремистских и террористических организаций, включая «Исламское государство».

«Мы готовы сесть за стол переговоров», - объявил в интервью CNN министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Он подчеркнул, что «прогрессивные и современные» страны верят в дипломатию и достижение мира на Ближнем Востоке.

«Мы не являемся супердержавой. Мы не верим в то, что конфликты можно решать конфронтацией», - продолжил глава внешнеполитического ведомства Катара. При этом он подчеркнул, что его страна борется с проблемой финансирования международного терроризма и защищает мир от потенциальных террористов.

Реклама

В понедельник, 5 июня, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии других мер, в частности о прекращении морского и авиационного сообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.

Катарские власти заявили, что сожалеют о принятом этими странами решении, и назвали такие шаги необоснованными.

Катар намерен урегулировать разногласия с другими странами, приведшие к дипломатическому кризису,

путем диалога. Ранее Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что разрыв дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром «не окажет влияния на повседневную жизнь в Катаре».

Между тем газета Financial Times сообщила, что власти Катара выплатили 1 млрд долларов террористам для освобождения членов королевской семьи. Сообщалось, что они отправились на охоту на юг Ирака и были захвачены боевиками в заложники.

Еще по этой теме