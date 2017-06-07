Богатейшие бизнесмены перестали платить налоги в России

Многие богатейшие российские бизнесмены перестали быть налоговыми резидентами в РФ и утаивают активы на миллиарды долларов от налоговиков, сообщает Reuters со ссылкой на источники в бизнес-кругах.

Так они попытались избежать последствий принятого в 2014 году закона о деофшоризации, обязывающего российских налогоплательщиков раскрыть свои контролируемые иностранные компании (КИК) и начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний, сообщает Newsru.com.

Два участника списка 100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes сообщили агентству на условиях анонимности, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Еще двое крупных бизнесменов не сказали, как они сами поступили в этом случае, но подтвердили, что знают о смене резидентства многих своих коллег.

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Официальной информации о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами РФ с момента принятия закона, нет.

40% бенефициаров КИК решили отказаться от статуса российского налогового резидента и еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

По оценкам агентства, треть из 500 самых состоятельных российских бизнесменов покинули страну за последние три года. Оценка основана на беседах более чем с 10 лицами, знакомыми с этой практикой. Поскольку раньше налогоплательщики могли не декларировать свои доли в зарубежных активах, то россияне начали искать способы обойти закон.

Отказ от налогового резидентства - полностью законный способ сделать это.

«Вы можете ругать их, называть их непатриотичными, но факт остается фактом: бюджет проиграл», - заявил совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Сам он заявил, что остается налоговым резидентом в РФ, но знает, что многие его коллеги перестали быть резидентами после принятия закона в 2014 году.

Еще одна причина отказа - недоверие бизнесменов к органам и опасение, что раскрытие их офшорных компаний приведет к тому, что эта информация будет использована против них самих.

До сих пор было известно по меньшей мере об одном миллиардере, который отказался от налогового резидентства в РФ.

Алишер Усманов, занимающий третье место в рейтинге самых богатых россиян и входящий в десятку самых богатых жителей Швейцарии, прожил в 2015 году в России менее положенных по закону 183 дней, в соответствии с Налоговым кодексом РФ лишился статуса налогового резидента РФ, но обещал снова им стать, когда перестанет занимать должность президента Международной федерации фехтования.

Хотя этот факт подтвердили и пресс-служба Усманова, и он сам, во время разбирательства с оппозиционером Алексеем Навальным бизнесмен предоставил суду справку из налоговой о том, что он налоговый резидент России.

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