Благодаря поездкам в Латвию за алкоголем в Эстонии процветает черный рынок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Если раньше большая часть контрабандного алкоголя привозилась из России, то в последнее время ситуация благодаря Латвии полностью поменялась, пишет Postimees.

«Ситуация не настолько страшная, как об этом говорится в СМИ. Словно все ездят в Латвию и покупают там алкоголь», - отмечает директор Института конъюнктуры Марье Йозинг. По ее словам, согласно свежему исследованию в Латвию за алкоголем ездили всего семь процентов жителей Эстонии, а половина из этих семи процентов делала это всего один раз.

По словам Йозинг, если раньше алкоголь привозили из России и Белоруссии и продавали его здесь, то сейчас возникла новая ситуация, которую многие черным рынком не считают.

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«Друзей просят привезти алкоголь из Латвии и продают его здесь. Однако продавать акцизные товары так по закону нельзя»,

- отмечает она, добавляя, что алкоголь можно привозить для личного пользования, но его нельзя продавать.

Йозинг отмечает, что статистика уже показывает рост объема черного рынка крепкого алкоголя. Она не исключает, что аналогичная ситуация может возникнуть к концу года с легким алкоголем.

Так в прошлом году из-за алкоголя, привезенного из-за границы, Эстония недополучила около десяти миллионов евро.

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