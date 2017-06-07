Неизвестный устроил стрельбу в парламенте Ирана; известно о погибших

В парламенте Ирана утром 7 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате был ранен охранник, пишет Reuters со ссылкой на агентство Tasnim. Пока сообщается о 7 погибших.
Нападение совершили трое боевиков, которые все еще находятся в здании парламента и удерживают законодателей в зале заседаний.
В результате стрельбы неизвестными у входа парламента Ирана, погиб один человек, передает Tasnim. Чиновники рассказали, что погиб один из охранников Меджлиса. Кроме того, террористы ранили четверых охранников.
Нападение совершили трое боевиков, которые все еще находятся в здании парламента и удерживают законодателей в зале заседаний. Двое из них вооружены автоматами АК-47, а у третьего есть пистолет.
Фото: AP/ScanPix
Кроме того, при стрельбе в мавзолее основателя ИРИ имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана погиб один человек, сообщает агентство Mehr в Twitter. По ругим данным там подорвалась террористка-смертница. Несколько человек получили ранения. AFP сообщает, что у мавзолея позже взорвался еще один террорист-смертник.
Фото: EPA/Scanpix
Ответственность уже взяла на себя террористическая группировка ИГ.
#Iran #IranParliamentAttack #Tehran #TehranShooting pic.twitter.com/UMoSaz1Hbl— Dandelion (@Beehnoo) 7 июня 2017 г.