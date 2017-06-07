В США павлин забрался в магазин спиртного и разбил бутылок на сотни долларов

 

Фото: AP/Scanpix

Владелец магазина спиртного в американском городе Аркадия (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса понес убытки в сотни долларов из-за самки павлина, забредшей в лавку в начале этой недели. Крылатая «покупательница», разумеется, ничего не приобрела, но зато перебила часть товара на кругленькую сумму, сообщает AP.

Менеджер магазина рассказал журналистам, что даже не замечал птицу, пока на нее не указал один из покупателей. Тогда он вызвал специалиста из службы контроля за животными, который сначала попытался осторожно выпроводить непрошенную гостью из лавки, толкая ее сачком.

Когда это ему не удалось, служащий решил поймать птицу, однако та так перепугалась, что принялась скакать по полкам и махать крыльями. В итоге ей удалось разбить немало бутылок с разнообразным алкоголем, которые буквально разлетались в разные стороны.

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Владельцу магазина при этом оставалось лишь наблюдать за происходящим и снимать на видео.

В итоге птицу все же удалось поймать. Ее вынесли в сачке на улицу и отпустили. Хозяин магазина подсчитал нанесенный ему ущерб. Оказалось, что визит павлина обошелся ему в 500 долларов.



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