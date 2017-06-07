CNN: США подозревают российских хакеров в причастности к скандалу вокруг Катара

 

Американские разведывательные службы считают, что российские хакеры взломали катарское государственное информационное агентство и опубликовали поддельное сообщение от имени эмира страны Тамима Бен Хамада Аль Тани, которое спровоцировало скандал между Катаром и другими государствами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

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По данным источников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания властям Катара помощи в расследовании. Предполагаемая кибератака произошла две недели назад. По версии собеседников телеканала, целью кибератаки было спровоцировать разногласия между США и их союзниками.

24 мая информационное агентство Катара разместило речь от имени эмира страны Тамима Бен Хамада Аль Тани, в которой он выразил поддержку Ирану и движению «Хамас», а также допустил, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока. За неделю до этого на саммите в столице Саудовской Аравии королевство осудило Иран за проводимую страной враждебную политику и пригрозило адекватным ответом.

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Позже официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан. Он заверил, что

речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма, экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Во вторник к ним присоединилась Мавритания.

Ряд стран заявили о принятии мер, в том числе о прекращении морского и авиационного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти Катара назвали эти действия неоправданными.

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