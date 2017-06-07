Темное прошлое: фотограф тайно проник в заброшенную психбольницу в США

Одному не штатному фотографу «Caters News Agency» удалось проскользнуть мимо охраны и проникнуть на территорию заброшенной психической клиники в штате Теннесси (США), которая до сих пор хранит мрачные свидетельства архаических методов лечения и угнетающих условий жизни пациентов.

32-летний мужчина, который пожелал остаться неизвестным, проник на территорию государственной собственности, построенной в 19-ом веке. В конце столетия число пациентов выросло до нескольких сотен, а в 60-ых годах 20 века до нескольких тысяч. Некоторые люди проводили здесь десятилетия.

Многие пациенты были размещены в больших жилых помещениях, типа общежития, с небольшой частной жизнью, а также ограниченным доступом к врачам и медсестрам. Некоторые больные были вынуждены жить на чердаке, потому что не было достаточно места, в то время как самые опасные пациенты были размещены в специальных комнатах за двойными дверями.

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Фото: Caters News/Scanpix

Для лечения пациентов использовались самые разные методы, например, терапия водой, электрошоком и лоботомия. Так как число пациентов было очень большим, медицинского персонала на всех не хватало, поэтому большинство больных осматривали всего 10 минут в неделю.

После ряда судебных разбирательств, в семидесятых, которые обнаружили плохие условия жизни больных, а также внедрение современных психотропных препаратов, число пациентов резко сократилось, так как многие люди гораздо быстрее были готовы вернуться в общество.

Фото: Caters News/Scanpix

К сожалению, в суровые времен многие свидетельства исчезли, например, документы о мертвых, так как многие умирали во время лечения, и были захоронены в безымянных могилах прямо на территории больницы.

Фотограф рассказывает, что снимать заброшенные здания - это его хобби, которое началось три года назад.



























Aizvērt Заброшенная психиатрическая клиника в США Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix Caters News/Scanpix







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