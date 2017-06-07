«Этого бы никто не пережил»: Путин рассказал о последствиях войны США с Россией

 

Фото: Scanpix/Reuters

Президент России рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну об отношениях между Россией и США - рассказывает портал topnews.ru

Американский режиссер спросил президента России о доминировании США в случае «горячего конфликта», на что Владимир Путин ответил: «Думаю, что этого бы никто не пережил». Также глава государства отметил, что не теряет надежду на восстановление отношений с США.

Напомним, что ранее российский лидер назвал текущие отношения между Москвой и Вашингтоном худшими со времен холодной войны, отметив, что фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был разрушен.

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Документальный фильм «Интервью Путина» покажут в США 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime - сообщает РИА Новости.

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