Трамп нашел кандидата на пост директора ФБР

Президент США Дональд Трамп
 

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) бывшего заместителя генерального прокурора страны Кристофера Рэй. О своем решении глава государства объявил на официальной странице в Twitter.

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«Я выдвину кандидатуру Кристофера Рэя, человека с безупречной репутацией, на должность нового директора ФБР. Детали последуют позднее», - сообщил Трамп. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США.

На данный момент пост исполняющего обязанности директора ФБР занимает Эндрю Маккейб. Он был назначен на должность 9 мая после того, как Трамп принял внезапное решение об отставке Джеймса Коми.

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В заявлении Белого дома тогда говорилось, что Коми «неспособен руководить ФБР».

В пресс-службе администрации президента отмечали, что Трамп действовал на основе рекомендаций генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Сам Трамп объяснял, что «Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов». «Когда все успокоится, они будут меня благодарить. Джеймса Коми заменит кто-то, кто будет гораздо лучше выполнять работу, возвращая дух и престиж ФБР», - обещал он.

Журналисты The New York Times писали, что Коми, в свою очередь, считает, что причиной его внезапного увольнения с должности стал частный ужин с президентом США четырехмесячной давности, в ходе которого он отказался засвидетельствовать Трампу свою безусловную лояльность.

По информации СМИ, беседа Коми и Трампа состоялась 27 января - спустя семь дней после инаугурации нового президента. Во время разговора Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить его лояльность, но в ответ Коми каждый раз заявлял, что президент может рассчитывать только на его «честность».

Как сообщает телеканал CNBC,

Кристофер Рэй окончил факультет юриспруденции в университете Йеля в 1992 году.

По окончании учебы он работал помощником судьи в Апелляционном суде четвертого округа США. В 1997 году Рэй стал помощником прокурора в северном округе штата Джорджия.

В 2003 году президент США Джордж Буш-младший назначил Рэя руководителем криминального отдела Минюста США. В ведомстве он возглавлял президентскую целевую группу по вопросам корпоративного мошенничества и группу по делу корпорации Enron вплоть до 2005 года.

Уйдя с государственной службы, Рэй стал партнером в юридической фирме King & Spalding. Кроме того,

он был адвокатом губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, однопартийца Трампа, члена Республиканской партии США.

Рэй представлял интересы Кристи во время скандала вокруг организации перекрытия дороги в Форт-Ли (штат Нью-Йорк) и последующего транспортного коллапса. Тогда СМИ опубликовали переписку соратников Кристи, из которой следовало, что часть полос на съезде с моста Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке со стороны Форт-Ли была перекрыта, чтобы отомстить мэру Марку Соколичу, который, будучи демократом, отказался поддержать республиканца Кристи на губернаторских выборах в ноябре 2013 года.

Рэй специализируется на корпоративном праве и внутренних расследованиях, отмечает Politico. Как заявлял ранее сенатор-демократ от штата Джорджия Зелл Миллер, Рэй - это «молодой человек, у которого закон в крови». «Его отец, его дядя, дедушка и прабабушка все были юристами», - подчеркивал Миллер.

Подробнее:http://www.newsru.com/world/07jun2017/fbitrump.html

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