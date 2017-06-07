В штаб-квартире НАТО подняли флаг Черногории

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднят национальный флаг Черногории в знак приема этой страны в Североатлантический альянс.

Церемония поднятия флага прошла в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Черногории Филипа Вуяновича.

Глава альянса напомнил, что 5 июня в Вашингтоне в госдепартаменте США состоялось депонирование документов о вступлении Черногории в НАТО.

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«Черногория вступает в НАТО в качестве равноправного члена, получает место на равных с остальными, и равный голос при формировании будущего Североатлантического альянса», – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, двери НАТО всегда открыты для тех, «кто разделяет наши ценности и видение и может делать вклад в нашу безопасность».

«Присоединение Черногории посылает сигнал всем государствам, которые стремятся к членству в НАТО»,

– сказал генсек и назвал прием Черногории, 29-й страны-союзницы, в состав НАТО историческим событием.

Под звуки военного оркестра, исполнявшего гимн Черногории, военнослужащие НАТО подняли флаг Черногории на мачту рядом с флагами 28 других членов альянса.

Затем с обращением к участникам церемонии обратился Филип Вуянович, назвавший поднятый флаг его страны «символом безопасного и процветающего будущего Черногории». По его словам, «НАТО – это тот союзник, на которого можно рассчитывать».

Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

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