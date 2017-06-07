Сенаторы США предложили ужесточить санкции против России

 

Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Группа сенаторов США провела переговоры, на которых обсуждалось ужесточение антироссийских санкций и включение предложения об этом в голосование по санкциям против Ирана за испытание баллистических ракет, пишет The Washington Post.

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В переговорах принял участие лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и главы банковских и внешнеполитических сенатских комитетов. Голосование по Ирану состоится уже в среду. Новые санкции против России в тот же день могут быть вынесены на процедурное голосование.

«Мы ожидаем, что, скорее всего, будут предложены поправки, касающиеся санкций в отношении России»,

- сказал МакКоннелл в среду утром в Сенате, отметив, что «поддерживает эти усилия».

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Суть санкций пока не ясна, но они учитывают агрессию России на Украине и в Сирии и деятельность российских хакеров по вмешательству в американские выборы.

В Сенате есть как минимум три законопроекта об антироссийских санкциях, в том числе законопроект председателя банковского комитета Сената Майка Крепо и демократа Шеррода Брауна, дополняющий существующие санкции, введенные администрацией Барака Обамы в ответ на российскую агрессию на Украине в 2014 году, новыми секторальными мерами против российской горнодобывающей промышленности, металлургии и железных дорог, а также персональными санкциями против российских хакеров и коррупционеров.

Другой законопроект, предложенный в 2017 году демократом Беном Кардином и республиканцем Джоном Маккейном предполагает ужесточение санкций в сфере оборону, разведку и энергетики, а также против тех, кто оказывает материальную помощь хакерам.

Третий законопроект, внесенный Линдси Грэмом, Кардином и четырьмя другими сенаторами в феврале 2017 года, предоставляет Конгрессу право наложить вето на любое решение президента Дональда Трампа об ослаблении санкций против России. Какие именно предложения будут поставлены на голосование пока неизвестно, но газета отмечает объединение разных сил в Конгрессе, который до сих пор воздерживался от законодательных мер.

Законопроект об антииранских санкциях связан с недавними испытаниями Тегераном баллистических ракет, а также с деятельностью Корпуса стражей исламской революции, который администрация Трампа рассматривает как террористическую организацию. Напомним, что в конце декабря 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы ввела санкции против России из-за предполагаемого вмешательства Москвы в ноябрьские выборы и «давления на американских дипломатов», работающих в РФ.

По информации источников СМИ в Белом доме, сразу после прихода к власти президент США Дональд Трамп через высших сотрудников своей администрациипоручил Госдепартаменту разработать предложения по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатической собственности и рассмотрению других шагов по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой.



Подробнее:http://www.newsru.com/world/07jun2017/attempting.html

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