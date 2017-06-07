В России оштрафовали эстонку, приехавшую по деловой визе с частным визитом

В ходе операции «Нелегал-2017», которую провели власти Карелии, на 2000 рублей (32 евро) оштрафовали гражданку Эстонии, скрывшую истинную цель своего визита в Российскую Федерацию.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

«В поселке Вешкелица сотрудниками полиции выявлена гражданка Эстонии, которая по документам находилась на территории Карелии с деловой целью въезда, однако фактически пребывала у своих родственников с частной поездкой», - говорится в сообщении МВД.

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«Женщина была привлечена к административной ответственности, ей назначен административный штраф на сумму 2 000 рублей», - добавили в ведомстве.

За предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, принимающая сторона также привлечена к административной ответственности.