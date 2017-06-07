Парламент Турции одобрил отправку армии в Катар

 

Фото: AP/Scanpix

Парламент Турции одобрил закон, который позволяет разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре. Об этом сообщает Reuters.

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В поддержку закона о размещении турецких военных в Катаре проголосовали 240 депутатов, от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Партии националистического движения.

Отметим, что возможность создания турецкой военной базы в Катаре было предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества между странами, подписанным еще в 2014 году.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит развивать отношения с Катаром, а санкции против эмирата не являются решением проблемы.

Напомним, 10 стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Закрыты сухопутные, морские и воздушные связи. Катар обиняют в поддержке и финансировании террористов, включая Исламское государство.

Сам Катар опровергает всеобвинения и называет их сфабриковаными.

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