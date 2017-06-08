Жириновский написал текст клятвы для желающих стать россиянами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский подготовил текст клятвы для получения гражданства России, тем самым довольно быстро отреагировав на вчерашнее предложение президента РФ Владимира Путина о введении присяги при вступлении в гражданство, передает 7 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу думских либерал-демократов.

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«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - Россия - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине», - цитирует пресс-служба текст присяги, подготовленный Жириновским.

По словам лидера ЛДПР, «сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт как какую-то справку». «А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России», - заявил он.

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Кроме того, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не поддерживает предложения внести поправки в законодательство, позволяющие аннулировать гражданство РФ, если получивший его нарушил присягу. «Мы исходим из того, что основанием для лишения гражданства должно быть решение суда по статье «Терроризм», и только в этом случае предполагается отмена решения о предоставлении гражданства», - пояснил спикер «Интерфаксу».

«Любые другие варианты - как основание для отмены решения по представлению гражданства - не рассматриваются», - подчеркнул председатель Госдумы России.

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