Жириновский написал текст клятвы для желающих стать россиянами

Владимир Жириновский
 

Владимир Жириновский. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский подготовил текст клятвы для получения гражданства России, тем самым довольно быстро отреагировав на вчерашнее предложение президента РФ Владимира Путина о введении присяги при вступлении в гражданство, передает 7 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу думских либерал-демократов.

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«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв - Россия - всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине», - цитирует пресс-служба текст присяги, подготовленный Жириновским.

По словам лидера ЛДПР, «сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт как какую-то справку». «А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России», - заявил он.

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Кроме того, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не поддерживает предложения внести поправки в законодательство, позволяющие аннулировать гражданство РФ, если получивший его нарушил присягу. «Мы исходим из того, что основанием для лишения гражданства должно быть решение суда по статье «Терроризм», и только в этом случае предполагается отмена решения о предоставлении гражданства», - пояснил спикер «Интерфаксу».

«Любые другие варианты - как основание для отмены решения по представлению гражданства - не рассматриваются», - подчеркнул председатель Госдумы России.

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