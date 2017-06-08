В Индии взорвалась фабрика пиротехники: 25 жертв

 

Фото: AP/Scanpix

По меньшей мере 25 человек погибли, восемь пострадали в результате взрыва и пожара на фабрике по производству фейерверков в индийском штате Мадхья-Прадеш. Как передает агентство Times of India, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел накануне около 15.00 в округе Балагхат на фабрике, расположенной в пяти километрах от одноименного окружного центра. В момент происшествия на фабрике находились около 40 работников, большинство из них женщины. По заявлению полиции, в результате взрыва часть здания обрушилась, заблокировав людей.

Спасательные работы проводились до поздней ночи, причины взрыва до сих пор не установлены, проводится расследование.

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