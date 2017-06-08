Венгрия держит более 250 беженцев за колючей проволокой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В «транзитных зонах» в Венгрии, по данным федерального правительства Германии от 7 мая, заблокированы 267 беженцев. Среди них 15 несовершеннолетних без сопровождения, шесть женщин, прибывших в Европу в одиночку, и 16 мужчин, также прибывших самостоятельно.

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Остальные 230 человек - семьи с детьми. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke в четверг, 8 июня, со ссылкой на ответ МИДа на запрос бундестага.

Венгрия соорудила лагерь для беженцев, обнесенный забором с колючей проволокой в марте, несмотря на протесты международного сообщества.

Люди, попавшие в этот лагерь, не имеют права покидать его до окончания процедуры рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

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Напомним, 7 марта парламент Венгрии одобрил законопроект о нелегальных мигрантах, который предусматривает, что беженцев будут удерживать в «транзитной зоне» на весь период рассмотрения их запросов на предоставление убежища.

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев считает такое обращение с беженцами нарушением европейского и международного права. «Этот новый закон окажет ужасающее физическое и психологическое воздействие на женщин, детей и мужчин, которые и без того уже пережили огромные страдания», - отметили в UNHCR.

Напомним, в апреле Венгрия завершила строительство второй линии ограждения на границе с Сербией.

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